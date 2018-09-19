ИА «Ореанда-Новости». Журналисты нашли нестыковки в данных Синобороны России о ракете, сбившей над Украиной Boeing.



Напомним, 17 сентября Минобороны рассекретила документы, которые ведомство представило, как «неопровержимые доказательства» непричастности России к крушению малазийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году. Однако журналисты усмотрели в них несовпадения. Их заметили в датах, также «Новая газета» обратила внимание на нетипичное написание цифры «2».

17 сентября Минобороны показало «восстановленный подлинник формуляра», «сводную ведомость на изделие» и «журнал принятой продукции» – документы, которые, по версии ведомства, опровергают причастность России к инциденту. В этих документах фигурирует ракета с двигателем под номером 8869032. Этой ракетой, по данным Международной следственной группы (JIT), был сбит Boeing над Донбассом.



В представленных ведомством документах действительно присутствуют указанные номера, но в «восстановленном подлиннике» есть «нестыковка» дат, считают журналисты издания.

Там говорится, что изделие 8720 с двигателем под номером 9032 было собрано 24 декабря 1986 года. Но дата заполнения «восстановленного подлинника» указана 14 января 1986 года. Это говорит о том, что данный документ был заполнен за год до производства готового изделия. Ответственной за восстановление подлинника указана некая Дмитриева.

«Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?» – пишет издание.







Также в «сводной ведомости на изделие» «Новая газета» указывает на почерк того, кто ее заполнял. Издание подмечает, что автор выписывает цифру два, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. А в оглавлении ведомости цифра два выписана иначе. Также при написании последних двух цифр в ведомости используется более светлая тушь.

Напомним, генерал-лейтенант Николай Паршин, руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, заявил, что данная ракета для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем была отправлена в войсковую часть 20 152 в Тернопольской области Украинской ССР.





