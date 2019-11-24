ИА «Ореанда-Новости» Газета The Sunday Times сообщила, что в министерстве обороны Великобритании обсуждается возможное сокращение численности вооружённых сил. Журналисты также располагают сведениями о том, что один из новых авианосцев может быть передан в аренду американским военным.

24 ноября ожидается обнародование манифеста правящей Консервативной партии. По информации газеты, в нём будет объявлено об отказе от обязательства, взятого бывшим премьер-министром страны Терезой Мэй, которая в своё время пообещала поддерживать армию в существующем виде. В 2015 году консерваторы обещали, что численность вооружённых сил не будет менее чем 82 тысяч. В настоящее время она составляет 73 тысячи человек.

На нужды обороны будут выделяться более 2 % от ВВП. Собеседники журналистов указывают, что численность армии может быть снижена до 60–65 тысяч человек. Если это произойдёт, она, как пишет The Sunday Times, станет «самой маленькой за столетия».

Что касается передачи авианосца, источник сообщил, что британские военные не очень любят подобный тип кораблей. Сейчас у Великобритании их два: «Принц Уэльский» и «Королева Елизавета».