01.04.2020, 11:24
Жванецкий в День смеха попросил жителей России сохранять хорошее настроение
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Жванецкий, писатель-сатирик, попросил в День смеха соотечественников быть всегда в хорошем настроении и не расстраиваться по пустякам, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, заявлено в материале РИА Новости.
Писатель в своём обращении к жителям России заявил, что сейчас самым главным является не расстраиваться по пустякам. Жванецкий уведомил о том, что каждый день продолжает писать. Также сатирик призвал сограждан быть в хорошем настроении, поскольку пока ничего плохого лично с россиянами нет. Кроме того, Жванецкий попросил россиян себя беречь.
Писатель в своём обращении к жителям России заявил, что сейчас самым главным является не расстраиваться по пустякам. Жванецкий уведомил о том, что каждый день продолжает писать. Также сатирик призвал сограждан быть в хорошем настроении, поскольку пока ничего плохого лично с россиянами нет. Кроме того, Жванецкий попросил россиян себя беречь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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