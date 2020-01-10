Заявлено, что порядка 79 тысяч рублей в Москве средняя зарплата составляла в 2018 году.По данным Мосгорстата, в 2019 году увечились более всего выплаты в сферах социальных услуг и здравоохранения - до 83 тысяч рублей. Несколько меньше рост зарплат в сферах образования - 86 тысяч рублей и информации и связи - 118 тысяч рублей.В мае прошлого года Денисом Тихоновым, работающим в департаменте экономической политики и развития Москвы, было сказано, что то, что увеличились зарплаты, отразилось напрямую на росте поступлений в бюджет Москвы доходов физических лиц (НДФЛ).