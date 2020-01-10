10.01.2020, 14:55
К 90 тысячам приблизилась средняя зарплата жителей столицы РФ
ИА «Ореанда-Новости» Около 89 тысяч рублей составил в 2019 году средний уровень заработной платы в Москве. Он вырос более чем на 12 процентов. В том, какая сегодня зарплата у москвичей, сообщает агентство News.ru, которое ссылается на информацию Росстата.
Заявлено, что порядка 79 тысяч рублей в Москве средняя зарплата составляла в 2018 году.
По данным Мосгорстата, в 2019 году увечились более всего выплаты в сферах социальных услуг и здравоохранения - до 83 тысяч рублей. Несколько меньше рост зарплат в сферах образования - 86 тысяч рублей и информации и связи - 118 тысяч рублей.
В мае прошлого года Денисом Тихоновым, работающим в департаменте экономической политики и развития Москвы, было сказано, что то, что увеличились зарплаты, отразилось напрямую на росте поступлений в бюджет Москвы доходов физических лиц (НДФЛ).
Заявлено, что порядка 79 тысяч рублей в Москве средняя зарплата составляла в 2018 году.
По данным Мосгорстата, в 2019 году увечились более всего выплаты в сферах социальных услуг и здравоохранения - до 83 тысяч рублей. Несколько меньше рост зарплат в сферах образования - 86 тысяч рублей и информации и связи - 118 тысяч рублей.
В мае прошлого года Денисом Тихоновым, работающим в департаменте экономической политики и развития Москвы, было сказано, что то, что увеличились зарплаты, отразилось напрямую на росте поступлений в бюджет Москвы доходов физических лиц (НДФЛ).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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