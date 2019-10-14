ИА "Ореанда-Новости". Роспотребнадзор планирует запустить приложение о качестве продуктов к концу 2020 года.

Глава Роспотребнадзора сообщила об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». По её словам это приложение поможет быстро узнавать информацию о самом продукте.

Новая платформа будет запущена к декабрю следующего года. Приложение будет считывать метки на продуктах, анализировать их и выдавать потребителю информацию о составе продукта и его качествах.

Помимо приложения, ведомство планирует запустить информационный ресурс. Анна Попова напомнила, что он должен начать работу уже в конце 2019 года. Данный сайт предоставит гражданам России необходимую информацию о здоровье: индекс калорий, рекомендации для правильного питания, расчёты индекса массы тела и другое.