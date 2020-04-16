ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об использовании незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохин, пишет РИА Новости.



Ранее специалисты рассказывали, что это этот противомалярийный препарат применялся при лечении пациентов с коронавирусом и давал положительный результат.



В соответствующем документе сказано, что кабмин поручает «Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии» Министерства здравоохранения России использовать и распределять этот препарат.



По последним данным, в России коронавирусом заболели уже более 27 тысяч человек.