ИА «Ореанда-Новости». Для оформления заявок на предоставление государственных услуг в электронной форме возможно будет использовать электронную подпись, однако получить её необходимо при личном обращении. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал документ, который устанавливает возможность использования этой подписи, документ постановления в четверг был опубликован на сайте правительства.



В пояснительной записке к документу уточняется, что это повысит доступность к предоставлению государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.

Подписанное постановление вносит изменения в ряд нормативных правовых актов правительства. Это было необходимо, чтобы предусмотреть возможность использования простой электронной подписи при обращении в электронной форме за получением государственных услуг. Однако существует одно условие, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица должна будет установлена при личном приеме.

В данный момент отправлять заявки в электронном виде для получения государственных услуг могут только те пользователи, у которых есть усиленная электронная подпись. Такая подпись выдаётся на USB-носителе в удостоверяющем центре.

Разрешение Кабмина и подписанное постановление повысит удобство для граждан, а также сэкономит их деньги, так как изменения позволят сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

Напомним, ранее сообщалось, что на портале госуслуг появятся «вечные» электронные медицинские карты. Об этом сообщали «Известия», ссылаясь на проект распоряжения правительства России, подготовленного Минэкономразвития. Однако в Минкомсвязи подтвердили, что ведомство рассмотрело и согласовало проект соответствующего распоряжения.

На данный момент на портале государственных услуг можно вызвать врача на дом, записаться на прием к врачу и прикрепиться к той или иной медицинской организации.