ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кабмин выделил более 10 миллиардов рублей на премии медработникам, пишет «Коммерсант».



Своё заявление Голикова сделала во время брифинга, посвящённому борьбе с коронавирусом.



Кроме того, Голикова рассказала, что власти страны взяли паузу, чтобы решить, что делать с россиянами, которые остались за границей после того, как закрыли авиасообщение с другими странами.