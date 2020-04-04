04.04.2020, 19:09
Кабмин выделил 10,8 млрд рублей на премии медикам
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кабмин выделил более 10 миллиардов рублей на премии медработникам, пишет «Коммерсант».
Своё заявление Голикова сделала во время брифинга, посвящённому борьбе с коронавирусом.
Кроме того, Голикова рассказала, что власти страны взяли паузу, чтобы решить, что делать с россиянами, которые остались за границей после того, как закрыли авиасообщение с другими странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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