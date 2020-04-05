ИА «Ореанда-Новости». Правительство выделило 352 миллиона рублей на обеспечение жильём ветеранов ВОВ. Соответствующий документ размещён на сайте российского правительства.

Средства в размере 352365,6 тысяч рублей будут выделены Минстрою в виде бюджетных ассигнований. Затем строительное ведомство должно будет предоставить субвенции бюджетам субъектов России на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных законодательством. Жильём будет обеспечен 221 гражданин.

Субъекты РФ должны будут обеспечить жильём ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.