ИА «Ореанда-Новости» Заместитель полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил, что кадровое решение в отношении задержанного по подозрению в государственной измене помощнику полпреда Александра Воробьёва будет принято 8 июля.

Ранее сотрудники Центра общественных связей ФСБ сообщили о задержании российского гражданина Воробьёва. Впоследствии выяснилось место его работы. Суд принял решение арестовать подследственного на 2-месячный срок. Лицо подозреваемого на суде было закрыто маской. В дальнейшем заседания по данному делу будут проходить в закрытом режиме.

Александр Воробьёв родился в 1980 году. В 2004 году получил диплом юриста в Московском психолого-социальном институте. В 2010–2017 годах занимал руководящие посты в правительстве Калининградской области. Затем Воробьёв занимал должности федерального инспектора по Карелии, главы аппарата помощника президента Николая Цуканова. Летом 2018 года он был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.