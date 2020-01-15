ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров выступил с инициативой по созданию в России института уполномоченного по правам семьи, пишет «Коммерсант».



Таким образом Кадыров прокомментировал ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Путин отметил, что стимулирование роста рождаемости является одними из самых главных условий роста экономики и «могущества государства».



Кадыров подчеркнул, что в России сегодня уделяют огромное значение семье, поэтому целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при президенте России.