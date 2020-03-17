ИА «Ореанда-Новости». Глава Чечни призвал население республики не паниковать из-за коронавируса. Рамзан Кадыров отметил, что запасов продовольствия достаточно, не нужно закупать всё, что есть в стране и республике.



Глава Чечни вышел в прямой эфир в сети Instagram с министром здравоохранения республики после того, как в социальных сетях начали появляться видеоролики с длинными очередями в магазинах. Люди начали в панике закупать продукты.

Кадыров отметил, что продукты всегда были и всегда будут. Он также заявил, что даже во время двух военных компаний он не видел ни одного человека, который умер от голода.

Глава республики напомнил, что все люди смертны и умрут рано или поздно, однако не нужно придумывать «всякую чушь» и вызывать панику.