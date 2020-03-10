ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что России очень важно сохранить в её главе президента Владимира Путина, пишет «МК».



Кадыров отметил, что интересы страны и народа «должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса». Глава Чечни уверен, что ни под каким предлогом нельзя сохранять в Конституции действующую норму о количестве сроков пребывания президента в должности.



Кадыров добавил, что Путин смог возродить Россию с 1999 года. Он смог вернуть стране силу и сплотил народ.