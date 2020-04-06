ИА «Ореанда-Новости». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе от коронавируса выздоровели первые 12 пациентов, пишет «МК».



В числе выздоровевших есть Алауди Аюбов, у которого болезнь дала ряд осложнений.



Всего в республике подтверждено 16 случаев инфицирования. Один больной скончался. В России всего зафиксировано более шести тысяч случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве и Петербурге.