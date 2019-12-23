23.12.2019, 18:30
Кадыров заявил, что не будет менять работу в Чечне на федеральные должности
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует продолжить работать в республике и не намерен переходить на работу на федеральный уровень, пишет «Интерфакс».
Кадыров подчеркнул, что никогда ни с кем не разговаривал о своём переводе на должность федерального уровня. Он добавил, что не хочет работать за пределами Чечни.
По его словам, у него стоит задача – превратить регион в «цветущий край». Кадыров подчеркнул, что свою карьеру закончит в Чечне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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