ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует продолжить работать в республике и не намерен переходить на работу на федеральный уровень, пишет «Интерфакс».



Кадыров подчеркнул, что никогда ни с кем не разговаривал о своём переводе на должность федерального уровня. Он добавил, что не хочет работать за пределами Чечни.



По его словам, у него стоит задача – превратить регион в «цветущий край». Кадыров подчеркнул, что свою карьеру закончит в Чечне.