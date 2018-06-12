ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Служба исполнения наказаний в Российской Федерации рассказала, с какой профессией в тюрьме заключённые просто нарасхват в настоящий момент. Спойлер – отделочник «с руками» всегда востребован, даже в тюрьме.

Согласно информации, которую предоставила Федеральная служба исполнения наказаний телеканалу RT, в почёте в тюрьме мастера строительных и отделочных работ, также лидируют и другие «мужские» профессии – всегда нужны сварщики, трактористы, бетонщики, фрезеровщики и электромонтёры.

Популярностью пользуются и такие «практичные» специалисты, как повара и пекари, парикмахеры, раскройщики, портные и швеи. В списке «нужных и важных» остаются овощеводы, животноводы, вальщики леса. Не сидят без работы токари и операторы котельных.

Ведомство поясняет, что рейтинг востребованных профессий может варьироваться в разных исправительных учреждениях. Потому что в каждом учреждении своё производство и, исходя из его потребностей, требуются разные специалисты.

Также в ФСИН уточнили, что заключённых не просто берут на производство, как готовых специалистов. Их обучают. Процесс адаптации включает и обучении профессии. Соответственно отслеживается востребованность профессии, которые они получают на данном рынке труда. Чтобы по выходу, люди могли устроиться на работу.

Отмечается, что в учреждениях заключения обучают на 168 профессий, их можно поделить на несколько основных групп: «сельское хозяйство и лесное», «информатика и компьютеры», «Искусство и культура», «Машиностроение» и другие.

При этом за последнюю «пятилетку» добавились новые профессии, которые доступны заключённым – пожарный-спасатель, слесарь-сантехник и оператор ЭВМ.



