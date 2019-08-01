ИА "Ореанда-Новости" Группа исследователей занята изучением еловых лесов, расположенных вблизи вулкана Николка. Экспедиция стартует завтра.

По информации, предоставленной сотрудниками камчатского отделения Всемирного фонда дикой природы (или WWF), в изучении ельников заняты специалисты местного филиала Тихоокеанского института. Ключевая цель экспедиции заключается в том, чтобы собрать необходимые сведения для организации ботанического заказника. Полевые работы будут длиться около месяца. Исследователи считают, что этого времени будет достаточно, чтобы изучить окрестности древнего вулкана Николка и реки с одноимённым названием.

Экспедиция отправится 1 августа в Мильковский район Камчатского края. Экологическая система вулкана ранее почти не изучалась. Об этом говорит старший научный сотрудник лаборатории экологии растений Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Марина Вяткина. Еловые леса Камчатки могут стать ареалом обитания некоторых редких (по предварительной оценке, двенадцать) представителей флоры. Результатом этого этапа экспедиции должно стать определение границ будущего ботанического заказника. Кроме того, специалистам предстоит описать растения для будущей базы источников, чтобы обосновать создание этой природной зоны.

Идея создания ботанического заповедника на этой территории была поддержана местными властями. Всемирный фонд дикой природы решил помочь – часть собранных фондом средств направлена на осуществление этой экспедиции. Приоритетной задачей является ограждение этого участка от вмешательства человека. Об этом говорили учёные, принимавшие участие в прошлых экспедициях 2014 – 2016 годах. Уже тогда специалисты озаботились тем, что территория будущего питомника находится под угрозой.







