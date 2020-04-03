ИА «Ореанда-Новости» . Столичная канатная дорога приостановила перевозку пассажиров в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

«Здоровье наших пассажиров и сотрудников канатной дороги является главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В этой связи мы всецело поддерживаем решение руководства столицы о введении режима самоизоляции и временно приостанавливаем перевозку пассажиров на Московской канатной дороге до снятия введенных мер», - говорится в сообщении.

Напомним, с 30 марта режим самоизоляции введен для москвичей всех возрастов. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Также выйти из дома можно для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, и при необходимости вынести мусор.