01.07.2019, 16:55
Кандидатов в ФСБ обяжут рассказывать о своих соцсетях
ИА «Ореанда-Новости». Тех, кто захочет работать в ФСБ, обяжут указывать в анкете информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Кандидатам нужно будет рассказать, какие сведения о себе они публиковали в соцсетях. Уже готов проект соответствующего приказа ФСБ.
В пояснительной записке к документу сказано, что таким образом будет актуализировано содержание документов, которые предоставляют кандидаты на военную службу по контракту в ФСБ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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