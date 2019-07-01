ИА «Ореанда-Новости». Тех, кто захочет работать в ФСБ, обяжут указывать в анкете информацию о своих аккаунтах в социальных сетях, пишет РИА Новости.



Кандидатам нужно будет рассказать, какие сведения о себе они публиковали в соцсетях. Уже готов проект соответствующего приказа ФСБ.



В пояснительной записке к документу сказано, что таким образом будет актуализировано содержание документов, которые предоставляют кандидаты на военную службу по контракту в ФСБ.