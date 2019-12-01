Капитан команды "Амур" защищал жену от злоумышленника, который пытался на неё напасть неподалеку от одного кафе. Во время драки хоккеиста ударили в голову. Сотрудниками полиции нападавший уже задержан.Хоккеист на эту пору находится в одном из лечебных учреждений Хабаровского края. Сейчас он в сознании. Жена Кондратьева в ходе инцидента не пострадала.За "Амур" хоккеист выступает с 2016 года. До этого он играл в нескольких клубах НХЛ и КХЛ. В 2011 году выиграл Кубок Гагарина, когда выступал за "Салават Юлаев".