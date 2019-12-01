01.12.2019, 14:12
Капитан команды КХЛ попал в больницу после того, как вступился за супругу
ИА «Ореанда-Новости» В Хабаровске игрок команды "Амур" Максим Кондратьев стал жертвой нападения. Об этом говорится на сайте клуба КХЛ.
Капитан команды "Амур" защищал жену от злоумышленника, который пытался на неё напасть неподалеку от одного кафе. Во время драки хоккеиста ударили в голову. Сотрудниками полиции нападавший уже задержан.
Хоккеист на эту пору находится в одном из лечебных учреждений Хабаровского края. Сейчас он в сознании. Жена Кондратьева в ходе инцидента не пострадала.
За "Амур" хоккеист выступает с 2016 года. До этого он играл в нескольких клубах НХЛ и КХЛ. В 2011 году выиграл Кубок Гагарина, когда выступал за "Салават Юлаев".
Капитан команды "Амур" защищал жену от злоумышленника, который пытался на неё напасть неподалеку от одного кафе. Во время драки хоккеиста ударили в голову. Сотрудниками полиции нападавший уже задержан.
Хоккеист на эту пору находится в одном из лечебных учреждений Хабаровского края. Сейчас он в сознании. Жена Кондратьева в ходе инцидента не пострадала.
За "Амур" хоккеист выступает с 2016 года. До этого он играл в нескольких клубах НХЛ и КХЛ. В 2011 году выиграл Кубок Гагарина, когда выступал за "Салават Юлаев".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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