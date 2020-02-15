15.02.2020, 10:40
Кардиолог Конев предупредил об опасности раннего прихода весны
ИА «Ореанда-Новости». Московский кардиолог Юрий Конев предупредил об опасности раннего прихода весны для метеозависимых людей.
Ситоптики отметили, что в этом году в Москву весна придёт намного раньше, чем обычно. Врачи же сказали, что это будет обозначать резкие скачки температуры воздуха и атмосферного давления. По словам Конева, подобные явления могут спровоцировать различные проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой.
Московский кардиолог отметил, что россиянам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо подготовить организм к резким перепадам температурного режима. Он указал, что таким людям лучше отказаться от физических нагрузок, курения и употребления алкоголя. Метеозависимым гражданам нашей страны необходимо соблюдать режим правильного питания, а также употреблять медикаменты, которые назначают лечащие врачи. Кроме прочего, Юрий Конев отметил о важности полноценного сна и отдыха.
Ситоптики отметили, что в этом году в Москву весна придёт намного раньше, чем обычно. Врачи же сказали, что это будет обозначать резкие скачки температуры воздуха и атмосферного давления. По словам Конева, подобные явления могут спровоцировать различные проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой.
Московский кардиолог отметил, что россиянам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо подготовить организм к резким перепадам температурного режима. Он указал, что таким людям лучше отказаться от физических нагрузок, курения и употребления алкоголя. Метеозависимым гражданам нашей страны необходимо соблюдать режим правильного питания, а также употреблять медикаменты, которые назначают лечащие врачи. Кроме прочего, Юрий Конев отметил о важности полноценного сна и отдыха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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