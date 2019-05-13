13.05.2019, 12:15
Кардиолог назвал основные причины высокой смертности детей в школах
ИА «Ореанда-Новости» Детский кардиолог Леонид Макаров, участвуя в телепрограмме, посвящённой проблеме смертности учащихся школ во время уроков физкультуры, заявил, что основной причиной смерти детей из-за остановки сердца является то, что нет возможности на должном уровне оказать им первую медицинскую помощь.
Медик привёл статистические данные, в соответствии с которыми в России смертность во время школьных занятий составляет 1,4 случаев на 100 тысяч учеников в год. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника на 100 тысяч, но половину из них удаётся спасти.Среди проблем в данной сфере Макаров указал отсутствие дефибрилляторов в учебных заведениях, недостаточную компетентность школьных врачей, проводящих регулярные диспансеризации. Кардиолог также отметил, что в России в целом «хромает» законодательство об оказании первой помощи. В соответствии с ним, как сказал Макаров, врач вне медицинского учреждения не вправе оказывать медицинскую помощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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