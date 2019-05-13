ИА «Ореанда-Новости» Детский кардиолог Леонид Макаров, участвуя в телепрограмме, посвящённой проблеме смертности учащихся школ во время уроков физкультуры, заявил, что основной причиной смерти детей из-за остановки сердца является то, что нет возможности на должном уровне оказать им первую медицинскую помощь.

Медик привёл статистические данные, в соответствии с которыми в России смертность во время школьных занятий составляет 1,4 случаев на 100 тысяч учеников в год. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника на 100 тысяч, но половину из них удаётся спасти.

В соответствии с ним, как сказал Макаров, врач вне медицинского учреждения не вправе оказывать медицинскую помощь.