07.11.2019, 20:35
Картины Ананьевых были найдены в Подмосковье
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками Следственного комитета Московской области были обнаружены картины Ананьевых, которые находились под арестом.
Информация об обнаружении пропавших картин была опубликована в сообщении Промсвязьбанка сегодня, 7 ноября. Арест картин был наложен Арбитражным судом Москвы в мае 2019 года. Произведения искусства были изъяты как средство взыскания долгов. Их стоимость составляет около 282 миллиардов рублей.
200 вывезенных картин были найдены на складе в Домодедово. Вместе с картинами была обнаружена финансовая документация, которая касается братьев Ананьевых. Произведения искусства некоторое время находились в музее Института русского реалистического искусства.
Информация об обнаружении пропавших картин была опубликована в сообщении Промсвязьбанка сегодня, 7 ноября. Арест картин был наложен Арбитражным судом Москвы в мае 2019 года. Произведения искусства были изъяты как средство взыскания долгов. Их стоимость составляет около 282 миллиардов рублей.
200 вывезенных картин были найдены на складе в Домодедово. Вместе с картинами была обнаружена финансовая документация, которая касается братьев Ананьевых. Произведения искусства некоторое время находились в музее Института русского реалистического искусства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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