Информация об обнаружении пропавших картин была опубликована в сообщении Промсвязьбанка сегодня, 7 ноября. Арест картин был наложенПроизведения искусства были изъяты как средство взыскания долгов. Их стоимость составляет около200 вывезенных картин были найдены. Вместе с картинами была обнаруженакоторая касается братьев Ананьевых. Произведения искусства некоторое время находились в музее Института русского реалистического искусства.