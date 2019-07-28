Об этом говорит руководитель противопожарного отдела экологической и общественной организации «Greenpeace» Григорий Куксин.

В интервью одному из российских телевизионных каналов Григорий Куксин отметил, что сибирские и дальневосточные пожары, действительно, можно назвать катастрофой планетарного масштаба. По прогнозам специалистов, образовавшийся от пожаров дым должен был пойти исключительно в восточном направлении. Первое время так и было – дымом накрыло территории сибирских и уральских городов. Позднее последствия лесных пожаров были замечены за Уральскими горами – смог дошёл до Поволжья, одной из крайних восточных точек стала Республика Татарстан. Однако, по словам Григория Куксина, направление ветра вновь изменилось, и дым потянуло в западном направлении. Это довольно редкое явление, так как дым, в основном, сносит в восточном или северном направлении. Через уральские и сибирские населённые пункты дым может достичь берегов Камчатки, и далее, минуя океанские просторы, может дойти до других континентов.

По прогнозам руководителя противопожарного отдела «Greenpeace», в ближайшие пару недель ситуация коренным образом не изменится. Пожары продолжают бушевать, от дыма, по-прежнему, не удастся избавиться. Главной задачей российского руководства Григорий Куксин считает усиление ресурсов противопожарных служб. Также обязательным условием сдерживания последствий лесных пожаров он видит в пересмотре границ контроля тех территорий, где зафиксированы очаги возгорания и распространения пожаров. Без соблюдения этих требований все меры, направленные на борьбу с пожарами, будут бессмысленными, заключил Куксин.