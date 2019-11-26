26.11.2019, 12:44
Кемеровский областной суд вынес приговор в отношении бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочки
ИА «Ореанда-Новости». Кемеровский областной суд вынес приговор в отношении бывшего росгвардейца за убийство двухлетней девочки.
Инцидент произошел осенью 2018 года. 23-летний сотрудник Росгвардии присматривал за ребёнком во время отсутствия её матери. В процессе кормления девочка опрокинула на себя тарелку. Мужчина отвёл ребёнка умываться, но она не хотела этого делать. Тогда бывший росгвардеец направил струю воды в лицо несовершеннолетней, в результате чего девочка захлебнулась.
После возвращения матери, мужчина сказал, что девочка умерла случайно. И чтобы их не подозревали в убийстве, предложил тайно похоронить тело. Мать согласилась. О происшествии стало известно после заявления, которое подала прабабушка ребёнка в правоохранительные органы спустя несколько месяцев. Мужчина сразу признался в совершённом преступлении.
Бывшего росгвардейца арестовали на 17 лет, которые он проведёт в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года за неумышленное убийство несовершеннолетнего. Дело матери было направлено на рассмотрение в правоохранительные органы за неисполнение родительских обязанностей.
Инцидент произошел осенью 2018 года. 23-летний сотрудник Росгвардии присматривал за ребёнком во время отсутствия её матери. В процессе кормления девочка опрокинула на себя тарелку. Мужчина отвёл ребёнка умываться, но она не хотела этого делать. Тогда бывший росгвардеец направил струю воды в лицо несовершеннолетней, в результате чего девочка захлебнулась.
После возвращения матери, мужчина сказал, что девочка умерла случайно. И чтобы их не подозревали в убийстве, предложил тайно похоронить тело. Мать согласилась. О происшествии стало известно после заявления, которое подала прабабушка ребёнка в правоохранительные органы спустя несколько месяцев. Мужчина сразу признался в совершённом преступлении.
Бывшего росгвардейца арестовали на 17 лет, которые он проведёт в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года за неумышленное убийство несовершеннолетнего. Дело матери было направлено на рассмотрение в правоохранительные органы за неисполнение родительских обязанностей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии