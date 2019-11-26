Инцидент произошел осенью 2018 года. 23-летний сотрудник Росгвардии присматривал за ребёнком во время отсутствия её матери. В процессе кормления девочка опрокинула на себя тарелку. Мужчина отвёл ребёнка умываться, но она не хотела этого делать.После возвращения матери, мужчина сказал, что девочка умерла случайно. И чтобы их не подозревали в убийстве, предложил тайно похоронить тело. Мать согласилась. О происшествии стало известно после заявления, которое подала прабабушка ребёнка в правоохранительные органы спустя несколько месяцев. Мужчина сразу признался в совершённом преступлении.



