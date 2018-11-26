ИА «Ореанда-Новости». После воскресного инцидента между Россией и Украиной в Азовском море движение в Керченском проливе для гражданских судов восстановлено.

Напомним, Керчь-Еникальский канал закрыли для гражданских судов из-за ситуации с украинскими военными кораблями, которая произошла 25 ноября. Как сообщили в Федеральной службе безопасности России, украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. При этом на законные требования российских военных остановиться, они не реагировали, а также совершали опасный манёвр. Пограничникам пришлось открыть огонь по кораблям.

По данным компании «Крымские морские порты», канал был открыт для гражданских судов в 3:30 утра. «Ограничений нет, кроме проводки судов в одностороннем направлении поочередно», – пояснили на предприятии.



По данным ФСБ, задержаны три украинских корабля (катера) «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». Их доставили в Керченский порт.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы).



В результате инцидента ранения получили трое украинских военнослужащих, им была оказана необходимая медицинская помощь, указывает ФСБ.



Со слов сотрудника пограничного управления ФСБ России по республике Крым Антона Лозового, украинские военные корабли были задержаны российскими пограничниками «за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование».



Совет национальной безопасности Украины заявил о намерении ввести в ближайшее время военное положение. Сегодня это предложение СНБО будет отправлено в Верховную раду. Пётр Порошенко подержал решение о введении военного положения, он отметил, что это не скажется на Донбассе – наступательных операций проводить не будут.