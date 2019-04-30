ИА «Ореанда-Новости». Министерство иностранных дел обратилось к российским властям с протестом после открытия в Ростовской области центров с упрощённым предоставлением жителям Донбасса паспортов РФ. Украинское иностранное ведомство потребовало от Москвы «немедленно прекратить» выдавать паспорта жителям Донецкой и Луганской областей.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР, указ о предоставлении гражданства жителям Донбасса по упрощённой системе подписал 24 апреля Владимир Путин, заявив, что желания у России создавать проблемы Киеву нет, но ситуация с гражданскими правами переходит все границы.

МИД Украины выразило «решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины».

Ведомство также потребовало «немедленно прекратить» выдавать украинцам российские паспорта и «отменить изменения в федеральных законах». Международное общество Украина призвала не принимать выданные Россией паспорта жителям Донбасса.