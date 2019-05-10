ИА «Ореанда-Новости». Ранее Россия уведомила Международный трибунал, что не будет участвовать 10 мая в слушании дела о задержанных в Чёрном море 25 ноября трёх украинских кораблей с украинскими моряками. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что отсутствие представителей из России не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Ранее Россия проигнорировала слушание, так как считает, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Заявление Зеленко относительно этого решения было опубликовано в блоге Twitter МИД Украины.

Представительница МИД Украины сообщил, что Киев намерен требовать немедленного освобождения моряков и возврата судов. Решение трибунала МИД Украины рассчитывает получить в течение нескольких недель.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу РФ вблизи Керченского пролива, суды задержали их вместе с 22 моряками. Россия применила оружие, объяснив действия тем, что моряки игнорировали требования об остановке и опасно маневрировали. Путин считает, что данный шаг со стороны Украины был сделан с целью поднять низкий рейтинг президента Петра Порошенко.