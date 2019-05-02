ИА «Ореанда-Новости». Иван Апаршин, советник по вопросам безопасности и обороны нового украинского президента Владимира Зеленского, заявил в интервью изданию «Апостоы», что Киеву не стоит делать тактическое ядерное оружие. По мнению советника, в этом случае страна получит серьёзные санкции от других государств и у Украины «вообще ничего не останется».

Со слов советника, на данный момент Украина выполняет все обязательства по сокращению вооружённых сил, несмотря на конфликт в Донбассе.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально назвал победителем выборов Владимира Зеленского, инаугурация, по законам этой страны, должна состояться в течение 30 дней с этого момента, пока её дата неизвестна.