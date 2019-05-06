ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин предлагает ускорить процесс ядерного разоружения стран, располагающими крупнейшими ядерными арсеналами. Данный процесс, по мнению политика, будет способствовать денуклеаризации всего мира.

Гэн Шуан также отметил, что ядерная вооружённость Китая гораздо меньше по сравнению с Россией и США. Чиновник заявил, что китайские запасы атомного оружия «поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности». Таким образом, заключил дипломат, Китай не будет участвовать в трёхсторонних переговорах для заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений.

Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин является сторонником «всесторонней ликвидации» данного вида оружия, и призвал ведущие ядерные державы «значительно сократить свой арсенал» в рамках соответствующих обязательств по достигнутым соглашениям. Таким образом, добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства, «будут созданы условия по разоружению для других государств».