ИА «Ореанда-Новости». Пекин выразил сожаление в связи с решением американских властей поднять на китайские товары пошлины более чем в два раза. Однако сообщил о том, что вынужден принять ответные меры на такой ход со стороны США.

Ранее стало известно, что США с 10 до 25% поднимает пошлины на товары из Китая. О нововведениях с этой пятницы сообщил на прошлой неделе Дональд Трамп.

В заявлении министерства коммерции КНР сказано, что страна намерена ввести ответные действия, однако выразило надежду, что стороны смогут решить разногласия во время торговых консультаций, проходящих вданный момент в Вашингтоне. В КНР считают, что ужесточение пошлин не выгодно ни США, ни Китаю.