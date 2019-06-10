ИА «Ореанда-Новости» В Китае остались довольны итогами государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Визит Си Цзиньпина состоялся 5-7 июня, эта поездка стала уже восьмой для китайского лидера.

Кроме столицы он также посетил Санкт-Петербург, где проходил ПМЭФ. На брифинге представитель МИД особо почеркнул, что визитом китайская сторона оказалась крайне удовлетворена. Он выразил надежду, что российская сторона также осталась довольна.