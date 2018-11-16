ИА «Ореанда-Новости». В рамках Восточноазиатского саммита в Сингапуре состоялась встреча, на которой президент РФ Владимир Путин и премьер государственного совета КНР Ли Кэцян выразили стремление к укреплению торговых связей и к продолжению сотрудничества в других сферах.

В Пекине настроены на углубление сотрудничества с Москвой, заявляет Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР. Он уверен, что Китай вместе с Россией готов реализовать все достигнутые договорённости, чтобы сотрудничество, особенно торгово-экономические связи между двумя странами, привело к тем результатам, которых от него ожидают.

Ли Кэцян подчеркнул, что у России и Китая в настоящее время масса возможностей для того, чтобы и дальше культивировать деловое партнёрство. В частности, китайская сторона продолжит развитие отношений с Российской Федерацией, которые касаются энергетики, инноваций, а также финансов и, безусловно, инвестиций, цитирует премьера сайт Министерства иностранных дел КНР.

Китай также очень заинтересован в том, чтобы доступ к рынкам двух стран был расширен для обеих сторон. Ли Кэцян добавил, что китайские власти считают необходимым продвигать реализацию различных проектов, касающихся передовых разработок и высоких технологий. Он уверен, что это положительно скажется на благосостоянии народов обоих государств. Премьер Госсовета КНР напомнил, что уходящий 2018 год стал очень важным для развития китайско-российских отношений на самом высоком уровне.

МИД Китая приводит слова российского президента Владимира Путина: Россия готова содействовать достижению совместного успеха в таких сферах, как наука и техника, авиация и космос, энергетика, цифровая экономика и совместные исследования. Договорённости, достигнутые в этих областях, одинаково важны для обеих стран.

Президент РФ отметил, что правительства Китая и России прилагают достаточно усилий, чтобы торговые и экономические связи развивались со впечатляющей скоростью. Ли Кэцян передал российскому лидеру «сердечный привет» от Си Цзиньпина и напомнил, что Путин встретится с председателем КНР в ходе будущего саммита G20.

Сегодня Китай - крупнейший инвестиционный и внешнеторговый партнёр Российской Федерации. До конца 2018 года страны выйдут на уровень $100 млрд торгового оборота, и это, уверены в правительстве РФ, далеко не предел.