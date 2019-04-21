ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Клинцевич прокомментировал позицию Литовского МИД на визит Керсти Кальюлайд в Кремль. Напомним, что после встречи эстонского лидера на высшем уровне в её адрес поступило заявление главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичюса, где дипломат покритиковал президента соседней страны за неосторожность в принятии решений.

Литовский чиновник в своём заявлении отметил, что Кальюлайд необходимо было «осторожнее» отнестись к визиту в Москву. Он также посетовал, что предварительно партнёры не были оповещены о повестке дня прошедшей встречи. Дипломат посоветовал на будущее координировать действия официального Таллинна с Вильнюсом и Ригой.

Сенатор отметил в своём заявлении, что позиция Литвы понятна. Вильнюс продолжает считать себя старшим в Прибалтийском соседстве. К тому же союзники Литвы, которые, по словам Клинцевича, «возложили ответственность» на Вильнюс, как регулятора в регионе волнуются, что у «здания балтийской русофобии» в связи с подобными политическими шагами может образоваться трещина.

Клинцевич добавил, что прибалтийским государствам необходимо крепить своё единство на здоровой основе.

Ранее сообщалось, что встреча в Кремле между Владимиром Путиным и его эстонской коллегой прошла в атмосфере конструктивного диалога. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности в регионе, а также темы гуманитарного и экономического сотрудничества.

Говоря о цели визита, который прошёл впервые за последние 10 лет, резидент Эстонии отметила в своих комментариях, что «соседи должны разговаривать».

К слову, недавний опрос жителей Латвии продемонстрировал высокий уровень доверия к Владимиру Путину. Российского президента поддерживает большая часть русскоговорящего населения этого государства.