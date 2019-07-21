ИА "Ореанда-Новости" Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии, назвали своё место заключения и пребывание здесь, огромным жизненным уроком. Такое заявление спортсмены сделали в интервью для одного из российских телевизионных каналов.

По словам Павла Мамаева, изоляция от общества, от личной жизни, дала футболисту много того, чего бы он никогда не смог получить, будучи на воле. Заключение, утверждает футболист, сделало его только сильнее, ни в коем случае не сломало его, и любые другие негативные события в его жизни, которые могут с ним произойти, вряд ли подавят Мамаева.

Александр Кокорин в интервью заявляет, что колония является огромным жизненным уроком для мужчины. Ценность каждого дня в твоей жизни возрастает в разы, утверждает Кокорин. Он научился ещё более ценить свою собственную жизнь.

Футболисты не избежали участи общественно-исправительных работ в колонии. Павел Мамаев и Александр Кокорин будут упаковывать костюмы одноразового использования. Для спортсменов предусмотрена и заработная плата – она составит 9 300 рублей.

В заключении футболисты отметили, что их неприятели не дождутся от них слёз. Они знают, что спортсменов неоднократно упрекали в том, что на судебных заседаниях они позволяют себе смеяться над происходящим. Мамаев и Кокорин утверждают, что не станут для противников причиной радости в том, что их лишили свободы.

Напомним, что Павел Мамаев и два брата Александр и Кирилл Кокорины стали виновными в двух конфликтных ситуациях, произошедших в октябре прошлого года. Решением суда Мамаеву дали один год и пять месяцев колонии, а обоим Кокориным – один год и шесть месяцев.