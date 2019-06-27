ИА «Ореанда-Новости». Осуждённый футболист «Зенита» Александр Кокорин написал письмо болельщикам, сообщает «mk.ru».



В послании спортсмен отметил, что попал в сложную жизненную ситуацию. Кокорин выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него.



Футболист отметил, что ошибиться в жизни может каждый. Но главное – сделать правильные выводы и не сдаваться. Кроме того, он добавил, что продолжает тренироваться, несмотря на своё заболевание.