ИА "Ореанда-Новости". АКОРТ обнародовала данные о повышении цен на некоторые продукты

Ассоциация компаний розничной торговли опубликовала данные о повышении цен на яйца, мясо птицы и сахар. В расчёты вошли показатели инфляции, производственные расходы, различные изменения в законодательстве и иные затраты. Кроме того, эксперты учли сезонное повышение цен перед новогодними праздниками.

Повышение цен может быть связано с приходом зимы, так как в это время корм часто дорожает. Сахар же может подскочить из-за топливных затрат, роста стоимости сырья увеличения производственных издержек.

Однако в АКОРТ добавили, что крупные торговые сети намерены поддерживать прежнюю ценовую политику и стараться минимизировать рост цен.