Скончалась преподавательница этого учебного заведения.

По информации, предоставленной исполняющим обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денисом Колесником, двадцать первой жертвой стала Ольга Грищенко. Педагог колледжа скончалась в результате продолжительной болезни. 17 октября прошлого года Ольга Гриценко была ранена. В медицинском учреждении ей оказали неотложную помощь, однако, ещё на протяжении долгого времени она вынуждена была лечиться. По словам Дениса Колесника, ей сделали несколько операций. Организм женщины, превысившей возраст в шестьдесят лет, не справился с последствиями стрельбы и взрывов в колледже. Исполняющий обязанности директора отметил, что Ольга Гриценко долгое время преподавала к политехническом колледже экономические дисциплины. Похороны педагога состоялись ещё летом этого года.

Напомним, что трагедия произошла 17 октября прошлого года. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв, после чего открыл стрельбу по людям. Росляков покончил жизнь самоубийством. Погибшими стали двадцать человек, из которых пятнадцать – это учащиеся этого учебного заведения. Госпитализировано сорок три человека, среди которых была Ольга Гриценко. Теперь педагог стала последней жертвой трагедии.

В годовщину трагедии в Керчи пройдут траурные мероприятия в память погибших. Минута молчания на всех предприятиях и во всех учреждениях и траурные молебны состоятся в храмах и мечетях города Керчи. На городской площади Ленина состоится возложение цветов. Начало мероприятий запланировано на девять утра по московскому времени.