За последние полгода количество ВИЧ-больных возросло на 47 тысяч россиян. Академик РАН провёл личный анализ опубликованных данных на сайте Роспотребнадзора. По подсчётам Покровского,Основной процент ВИЧ-больных россиян приходится на возраст от 30 до 40 лет.С увеличением числа заражённых, растёт и количество летальных исходов. В 2018 году была зафиксирована рекордная цифра - 37 тысяч россиян.



