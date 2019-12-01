01.12.2019, 19:08
Количество ВИЧ-больных в России превысило 1 миллион граждан
ИА «Ореанда-Новости». Количество ВИЧ-больных в России превысило 1 миллион граждан, сообщает руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский.
За последние полгода количество ВИЧ-больных возросло на 47 тысяч россиян. Академик РАН провёл личный анализ опубликованных данных на сайте Роспотребнадзора. По подсчётам Покровского, количество заражённых составляет 1,06 миллионов людей. Основной процент ВИЧ-больных россиян приходится на возраст от 30 до 40 лет.
С увеличением числа заражённых, растёт и количество летальных исходов. В 2018 году была зафиксирована рекордная цифра - 37 тысяч россиян. Большинство людей заразились ВИЧ половым путём (57%), другие 40% процент от всех заражённых можно отнести к наркозависимым людям.
За последние полгода количество ВИЧ-больных возросло на 47 тысяч россиян. Академик РАН провёл личный анализ опубликованных данных на сайте Роспотребнадзора. По подсчётам Покровского, количество заражённых составляет 1,06 миллионов людей. Основной процент ВИЧ-больных россиян приходится на возраст от 30 до 40 лет.
С увеличением числа заражённых, растёт и количество летальных исходов. В 2018 году была зафиксирована рекордная цифра - 37 тысяч россиян. Большинство людей заразились ВИЧ половым путём (57%), другие 40% процент от всех заражённых можно отнести к наркозависимым людям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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