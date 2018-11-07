ИА «Ореанда-Новости». Коллекторы заинтересовались сферой ЖКХ – взысканием долгов с граждан по оплате жилья. Таким образом коллекторы стремятся компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает ресурс, в России долги по оплате ЖКХ превышают 500 млрд рублей, а поставщики жилищно-коммунальных услуг не против сотрудничества с коллекторами. Эксперты считают, что это может привести к росту социальной напряженности, а эффективность взыскания увеличится лишь незначительно.

Руководитель СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктор Семендуев отметил, что на данный момент поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более пяти процентов от общей задолженности населения, а их собственная эффективность взыскания долгов низкая. По его оценке, на досудебной стадии она находится на уровне 5–10 процентов, на судебной стадии —15–20 процентов. Коллекторская организация намерена разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств. НАПКА рассчитывает увеличить объём передаваемых агентствам долгов.

В Министерстве строительства сообщили, что долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей. В «Росводоканале» отмечают, что долги населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб, а ежегодный прирост задолженности населения достигает 20 процентов.

«Росводоканал» с помощью досудебной и судебной практики возвращает 97–98 процентов годового сбора от начислений за услуги. На досудебном и судебном этапах организация передаёт коллекторским агентствам часть долгов.

В «Мосэнерго» более 90 процентов задолженностей подтверждено судебными решениями. В качестве крайних мер воздействия на должников применяются ограничения и отключения коммунальных услуг. Организация намерена увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности профессиональным взыскателям – коллекторам.

Эксперты указывают, что на первых порах это может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы коллекторов, а у людей в памяти остались образы бесчеловечных методов выбивания долгов коллекторами.