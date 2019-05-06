ИА «Ореанда-Новости» Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) обратилась к Государственной думе России с просьбой предоставить сотрудникам коллекторских агентств доступ к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Представители НАПКА указали на необходимость разрешить проблему со звонкоми гражданам, чьи телефонные номера заёмщики ошибочно либо с умыслом указывают при получении кредита.

В то же время, по данным специалистов Общероссийского народного фронта, жалобы по поводу телефонных звонков от коллекторов входят в тройку наиболее популярных в данной сфере.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект закона о создании единой базы данных абонентов сотовых операторов. Данный акт направлен на исполнение законодательства против отмывания незаконно полученных доходов. Предусмотрено, что ЕСИА смогут пользоваться сотрудники Банка России, операторов платёжных систем, банков и ряда других финансовых организаций.