ИА «Ореанда-Новости» По словам командующего Северным флотом РФ Александра Моисеева, сегодня есть предпосылки к тому, что в скором времени НАТО начнёт наращивать в Арктическом регионе своё военное присутствие. По его мнению, эти шаги приведут к тому, что произойдет рост конфликтного потенциала. 

Моисеев отметил, что альянс проводит в регионе мероприятия по боевой подготовке, в которых участвуют военные подразделения из стран, не являющихся членами НАТО. Командующий СФ заявил, что говорит о Финляндии и Швеции.

Моисеев заявил, что НАТО в последние годы регулярно проводит в непосредственной близости от северных границ России учения, в которые вовлекаются авианосные ударные соединения и атомные подводные лодки.