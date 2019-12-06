06.12.2019, 16:12
Командующий СФ заявил о том, что в Арктике растёт конфликтный потенциал
ИА «Ореанда-Новости» По словам командующего Северным флотом РФ Александра Моисеева, сегодня есть предпосылки к тому, что в скором времени НАТО начнёт наращивать в Арктическом регионе своё военное присутствие. По его мнению, эти шаги приведут к тому, что произойдет рост конфликтного потенциала.
Моисеев отметил, что альянс проводит в регионе мероприятия по боевой подготовке, в которых участвуют военные подразделения из стран, не являющихся членами НАТО. Командующий СФ заявил, что говорит о Финляндии и Швеции.
Моисеев заявил, что НАТО в последние годы регулярно проводит в непосредственной близости от северных границ России учения, в которые вовлекаются авианосные ударные соединения и атомные подводные лодки.
Моисеев отметил, что альянс проводит в регионе мероприятия по боевой подготовке, в которых участвуют военные подразделения из стран, не являющихся членами НАТО. Командующий СФ заявил, что говорит о Финляндии и Швеции.
Моисеев заявил, что НАТО в последние годы регулярно проводит в непосредственной близости от северных границ России учения, в которые вовлекаются авианосные ударные соединения и атомные подводные лодки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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