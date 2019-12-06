По его мнению, эти шаги приведут к тому, что произойдет рост конфликтного потенциала.Моисеев отметил, что альянс проводит в регионе мероприятия по боевой подготовке, в которых участвуют военные подразделения из стран, не являющихся членами НАТО. Командующий СФ заявил, что говорит о Финляндии и Швеции.Моисеев заявил, что НАТО в последние годы регулярно проводит в непосредственной близости от северных границ России учения, в которые вовлекаются авианосные ударные соединения и атомные подводные лодки.