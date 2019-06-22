ИА «Ореанда-Новости» Китайская компания Huawei обратилась в американский суд с иском к министерству торговли США. Она требует вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске.

Уже на протяжении 2 лет американские чиновники не могут принять решение, необходимо ли отдельно лицензировать вывоз данного оборудования, которое ещё летом 2017 года было направлено на тестирование в лабораторию в Калифорнии, но после этого – уже на обратном пути в Китай – было изъято на Аляске.

Представители Huawei настаивают на том, что они предоставили американской стороне всю запрошенную информацию по продукции, в отношении которой на момент отправки не требовалось отдельной лицензии на вывоз. Спустя 20 месяцев решение по-прежнему не принято.