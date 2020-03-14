14.03.2020, 17:08
Комик Долгополов заявил, что возвращается в Россию
ИА «Ореанда-Новости». Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию – он уехал из страны после того, как на него поступила жалоба об оскорблении чувств верующих, пишет «Коммерсант».
Артист отметил, что после личного соприкосновения с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, было принято решение о возвращении на родину.
Долгополов добавил, что не о своём отъезде не жалеет, однако возвращаться ему немного страшно, но к потенциальной опасности он готов.
Напомним, в январе на комика подали жалобу о том, что он своими выступлениями оскорбляет чувства верующих.
Артист отметил, что после личного соприкосновения с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, было принято решение о возвращении на родину.
Долгополов добавил, что не о своём отъезде не жалеет, однако возвращаться ему немного страшно, но к потенциальной опасности он готов.
Напомним, в январе на комика подали жалобу о том, что он своими выступлениями оскорбляет чувства верующих.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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