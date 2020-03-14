ИА «Ореанда-Новости»Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию – он уехал из страны после того, как на него поступила жалоба об оскорблении чувств верующих, пишет «Коммерсант».

Артист отметил, что после личного соприкосновения с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, было принято решение о возвращении на родину.

Долгополов добавил, что не о своём отъезде не жалеет, однако возвращаться ему немного страшно, но к потенциальной опасности он готов.

Напомним, в январе на комика подали жалобу о том, что он своими выступлениями оскорбляет чувства верующих.