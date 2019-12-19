ИА «Ореанда-Новости». Партия «Коммунисты России» не согласилась с мнением Путина о Ленине.

Партия «Коммунисты России» заявила о своём несогласии со словами Владимира Путина о Ленине. Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что Ленин предложил государственную модель с теми же «болевыми точками», что существуют и сейчас. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин же считает, что форма государства никак не влияет на его разрушение.

Сурайкин отметил, что как и для всякого коммуниста Ленин является святым. Владимир Путин вступил в старый спор, который возник ещё между Лениным и Сталиным. Сталин предлагал унитарное государство, тогда как Ленин выступал за союз.



Пусть у Владимира Путина своё видение на этот счёт, однако, по его мнению, форма государства мало влияет на его развал. В пример коммунист привёл Украину, в которой унитарное устройство.