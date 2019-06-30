ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте компании «Рольф» сообщается, что все обязательства автодилера перед клиентами будут выполнены.

Указывается, что дилерские центры предприятия продолжают работу в штатном режиме, все обязательства перед клиентами «всегда выполнялись… и будут выполняться впредь». Представители компании подчёркивают, что они ведут свой бизнес честно, открыто и соблюдают все законы, что подтверждается открытой финансовой отчетностью и данными независимых рейтингов.

По версии следствия, подозреваемые под прикрытием приобретения акций «Рольф Эстейт» по завышенной цене заключили подложный договор с кипрской компанией, а затем разница в средствах была переведена на счета подконтрольных Петрову зарубежных компаний.