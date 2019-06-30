30.06.2019, 15:24
Компания «Рольф» пообещала выполнить все обязательства перед клиентами
ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте компании «Рольф» сообщается, что все обязательства автодилера перед клиентами будут выполнены.
Указывается, что дилерские центры предприятия продолжают работу в штатном режиме, все обязательства перед клиентами «всегда выполнялись… и будут выполняться впредь». Представители компании подчёркивают, что они ведут свой бизнес честно, открыто и соблюдают все законы, что подтверждается открытой финансовой отчетностью и данными независимых рейтингов.Обнародованное заявление связано с недавними обысками в некоторых офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Против главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда топ-менеджеров возбуждено уголовное дело о выводе за пределы страны 4 миллиардов рублей. По версии следствия, подозреваемые под прикрытием приобретения акций «Рольф Эстейт» по завышенной цене заключили подложный договор с кипрской компанией, а затем разница в средствах была переведена на счета подконтрольных Петрову зарубежных компаний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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