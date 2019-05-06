ИА «Ореанда-Новости» Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о переоборудовании объектов, которые ранее применялись для уничтожения химического оружия, в комплексы по утилизации опасных отходов. В правительственном акте указано, что к концу 2024 года планируется окончить реконструкцию семи объектов такого рода.

Речь идёт об обработке, утилизации и обезвреживании отходов I и II классов опасности, то есть чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов.

Заказчиком работ по переоборудованию комплексов станет государственная корпорация «Росатом». Исполнителем работ будет государственное «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Процесс уничтожения химического оружия в России, которое осуществлялось на предприятиях Удмуртии, Курганской, Брянской, Саратовской, Пензенской и Кировской областей, был завершён осенью 2017 года.