03.11.2019, 16:27
Кондуктора избили до потери пульса в Екатеринбурге
ИА «Ореанда-Новости» Между пассажиром автобуса и кондуктором в Екатеринбурге завязался словесный конфликт, переросший в драку.
Компания из трёх людей сначала покинула салон, затем один из пассажиров решил вернуться и решить вопрос с помощью грубой мужской силы. В результате потасовки кондуктор потерял сознание, его доставили в больницу, а обидчика ищет полиция.
Поиски ведутся с помощью камер видеонаблюдения, которые были установлены неподалёку. Насколько сильно пострадал кондуктор не сообщается, сейчас он проходит обследование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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