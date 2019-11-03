ИА «Ореанда-Новости» Между пассажиром автобуса и кондуктором в Екатеринбурге завязался словесный конфликт, переросший в драку.



Компания из трёх людей сначала покинула салон, затем один из пассажиров решил вернуться и решить вопрос с помощью грубой мужской силы. В результате потасовки кондуктор потерял сознание, его доставили в больницу, а обидчика ищет полиция.



Поиски ведутся с помощью камер видеонаблюдения, которые были установлены неподалёку. Насколько сильно пострадал кондуктор не сообщается, сейчас он проходит обследование.