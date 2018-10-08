ИА «Ореанда-Новости». Речь идёт о массовой драке, которая случилась 6 октября в омской исправительной колонии строгого режима №6. Сообщалось, что личный состав ИК подняли по тревоге из-за конфликта между осуждёнными, который привёл к массовой драке. Число пострадавших составило более 20 человек. Уполномоченный области по правам человека Ирина Касьянова сообщила прессе, что имел место конфликт исключительно между заключёнными.



С её слов, массовую драку в ИК-6 спровоцировали заключённые, которых не устраивали законные требования администрации. Эти заключённые начали избивать тех, кто «встал на путь исправления», отметила Ирина Касьянова после того, как в понедельник посетила колонию и больницу, где лечатся четверо пострадавших.

Как сообщили в УФСИН, вечером того дня группа заключённых попыталась склонить к бунту других заключённых, однако участвовать в бунте захотели не все, поэтому завязалась драка, в которой и пострадало более двух десятков людей.

Прокуратура начала расследование, инициирована проверка соблюдения законов в колонии. В частности, проверят, правомерные ли действия к заключённым осуществляла администрация колонии.

Касьянова пояснила, что не устраивало бунтовавших. С её слов, они выступали за более свободный режим: свободное передвижение по территории колонии, возможность пользования мобильными телефонами и за другие подобные требования. 6 октября эти заключённые начали избивать тех, кто не противился установленному администрацией режиму.

Когда опрашивали пострадавших, люди заявляли, что претензий к администрации у них нет, беспорядок не был вызван неправомерными действиями администрации. Один, например, сообщил, что уже лежал в постели, когда на него набросились и начали избивать, ещё двое находились в курилке.

«По их словам, ранее они не получали каких-либо угроз или замечаний. Это носило спонтанный характер. И помогли им выйти из этой зоны конфликта именно сотрудники колонии», — сказала уполномоченный области по правам человека, отметив, что претензий к администраци у них нет.

Те, кто вновь прибыл или находился на карантине, в драке участвовать не стали, что говорит о нормальном отношении к ним со стороны администрации.

Зачинщики сейчас находятся в СИЗО, омбудсмен намерена 9 октября встретиться с ними и выслушать другую сторону конфликта.



