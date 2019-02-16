ИА "Ореанда-Новости". Представители демократической партии в юридическом комитете Палаты представителей американского Конгресса США инициировали расследование в отношении президента страны. Поводом послужило введение Дональдом Трампом режима ЧП.

В рамках расследования свои показания дадут представители министерства юстиции Соединённых Штатов, а также юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Демократы, давшие толчок расследованию, уверены, что решение Трампа было принято в нарушении принципа разделения власти.

Действия главы Белого дома сопровождаются резкой критикой со стороны демократического крыла. В частности, Нэнси Пэлоси, занимающая пост спикера Палаты представителей, уже заявила, что американский лидер в обход полномочий конгресса, предусмотренных конституцией страны, берёт на себя решения по расходованию бюджета США.

Как сообщалось ранее, президент США продекларировал подписание нормативного акта, согласно которому в стране вводится режим чрезвычайного положения. Такие действия главы государства нацелены на то, чтобы получить официальную причину использовать американскую казну для строительства стены на границе с Мексикой. Введённый режим ЧП даст Трампу возможность получить около 8 млрд долларов на возведение преграды на южной границе Штатов.

Неоднозначной стала также реакция на заявление президента и среди республиканцев. Так, ряд советников главы государства внесли предупреждение об опасном прецеденте. Потенциальный будущий президент США из стана демократов по такому же принципу с помощью введения режима ЧП сможет пролоббировать финансирование мероприятий по изменению климата и страхования здоровья.

Напомним, накануне в средствах массовой информации появились новости о том, что американский лидер считает себя достойных Нобелевской премии мира. Вместе с тем, получить её Трамп не рассчитывает. При этом глава государства припоминает, что такую награду вручили его предшественнику Бараку Обаме, и «он даже не знал, за что». В числе своих достижений на поприще установления мира глава Белого дома назвал налаживание отношений с КНДР и помощь в предотвращении гибели мирного населения в Идлибе.